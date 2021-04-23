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М. Жигало о новых правилах для секонд-хендов

23.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Секонды без новой одежды. В стране действует документ о госрегулировании торговли, который был принят в конце минувшего года. Правила запрещают продавать в магазинах секонд-хенд почти все виды новой одежды и обуви. Исключение  швейные и трикотажные бельевые изделия. 

О новых правилах спросим у начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ  Михаила Жигало. 

М. Жигало о новых правилах для секонд-хендов

Почему решили заняться этим вопросом и как теперь будут работать магазины секонд-хенд? 

Под б/у товарами что подразумевается? 

Какая динамика появления таких торговых объектов? Секондов много в республике? 

При подготовке новых правил учитывали мнение бизнеса, их предложения по урегулированию этого вопроса? 




 
 
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Секонды без новой одежды. В стране действует документ о госрегулировании торговли, который был принят в конце минувшего года. Правила запрещают продавать в...
 
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