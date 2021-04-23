|
М. Жигало о новых правилах для секонд-хендов
23.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Секонды без новой одежды. В стране действует документ о госрегулировании торговли, который был принят в конце минувшего года. Правила запрещают продавать в магазинах секонд-хенд почти все виды новой одежды и обуви. Исключение швейные и трикотажные бельевые изделия.
О новых правилах спросим у начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаила Жигало.
Почему решили заняться этим вопросом и как теперь будут работать магазины секонд-хенд?
Под б/у товарами что подразумевается?
Какая динамика появления таких торговых объектов? Секондов много в республике?
При подготовке новых правил учитывали мнение бизнеса, их предложения по урегулированию этого вопроса?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секонды без новой одежды. В стране действует документ о госрегулировании торговли, который был принят в конце минувшего года. Правила запрещают продавать в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)