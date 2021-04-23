М. Жигало о новых правилах для секонд-хендов

Источник материала: БT

Секонды без новой одежды. В стране действует документ о госрегулировании торговли, который был принят в конце минувшего года. Правила запрещают продавать в магазинах секонд-хенд почти все виды новой одежды и обуви. Исключение швейные и трикотажные бельевые изделия.

О новых правилах спросим у начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаила Жигало.









Почему решили заняться этим вопросом и как теперь будут работать магазины секонд-хенд?

Под б/у товарами что подразумевается?



Какая динамика появления таких торговых объектов? Секондов много в республике?



При подготовке новых правил учитывали мнение бизнеса, их предложения по урегулированию этого вопроса?









