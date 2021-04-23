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Квартиры в Минске продолжают дешеветь

23.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о б/у секторе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы  снизилась на 0,2 % за неделю - 1223 доллара его цена сегодня. Жилье на первичке, напротив, прибавило в цене полпроцента, в итоге 1317 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 94$ в пользу вторички.  


 
Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о б/у секторе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы снизилась на 0,2 % за неделю - 1223 доллара его цена...
 
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