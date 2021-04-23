Квартиры в Минске продолжают дешеветь

Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет о б/у секторе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы снизилась на 0,2 % за неделю - 1223 доллара его цена сегодня. Жилье на первичке, напротив, прибавило в цене полпроцента, в итоге 1317 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 94$ в пользу вторички.