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В канун 1 Мая состоится открытие обновленной Республиканской доски Почета

23.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие в своем деле. На Республиканскую доску Почета будут занесены 65 победителей по итогам работы за 2020 год, в том числе 8 административно-территориальных единиц, а также 57 организаций промышленности, строительства, лесного хозяйства, медицины. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Лучших результатов в сфере социально-экономического развития достигли Брестская, Минская области и Минск.



 
Теги: Минск
 
 
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Лучшие в своем деле. На Республиканскую доску Почета будут занесены 65 победителей по итогам работы за 2020 год, в том числе 8 административно-территориальных единиц,...
 
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