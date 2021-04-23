В канун 1 Мая состоится открытие обновленной Республиканской доски Почета

Источник материала: БT

Лучшие в своем деле. На Республиканскую доску Почета будут занесены 65 победителей по итогам работы за 2020 год , в том числе 8 административно-территориальных единиц, а также 57 организаций промышленности, строительства, лесного хозяйства, медицины. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Лучших результатов в сфере социально-экономического развития достигли Брестская, Минская области и Минск.







