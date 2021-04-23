В Бресте мужчина разбросал товар в магазине, поругался с продавцом, а потом ударил ножом другого покупателя

Источник материала: Tut.by

В Бресте покупатель в магазине разбросал овощи, поругался с продавцом, а когда за сотрудника магазина вступился другой покупатель — ударил его ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

️Инцидент произошел еще 9 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

В одной из торговых точек Бреста мужчину якобы не устроила свежесть овощей, и он демонстративно начал их разбрасывать. Сотрудник магазина сделал замечание клиенту — завязалась словесная перепалка. Разрешить конфликт попытался другой покупатель, им оказался военнослужащий, которому недовольный посетитель пригрозил расправой.

— Свое обещание он выполнил возле кассы: исподтишка ударил обидчика ножом в шею. К счастью, того от ранения спас воротник куртки. Охранник магазина задержал нападавшего, — сообщили в милиции.

В отношении 58-летнего ранее судимого брестчанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством или причинением телесных повреждений. Во время нападения мужчина был пьян.