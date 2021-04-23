«Врачи не верили, что я вытяну». История Стаса, который попал под поезд и выжил

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад Станислав попал под поезд, но выжил. Это трудно представить, и, как рассказывает сам мужчина, окружающие часто не верят его истории. Стас шел в наушниках, из-за товарных составов не заметил, что впереди движется пассажирский поезд. И буквально шагнул под него. Мужчина помнит удар, а потом ничего — сознание выключилось. Машинист доставал его уже на уровне второго вагона (поезд проехал прямо над ним). В тяжелом состоянии Стаса привезли в больницу — у него были сломаны позвонки, разорвано легкое, проломлен череп. Очнулся мужчина через пару дней в реанимации. Сразу проверил, все ли руки и ноги на месте. Врачи удивлялись, что ему удалось выжить после случившегося.