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Белорус устроил дебош в аэропорту в Вильнюсе - теперь им занимается полиция

23.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту Вильнюса пограничники задержали за хулиганство прилетевшего из Минска белоруса. Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В среду вечером пограничники, работающие в Вильнюсском аэропорту, получили сообщение об инциденте в терминале прибытия. Оказалось, что прибывший из Минска 36-летний белорус нецензурно выражался в адрес других пассажиров, цеплялся к ним, шумел и скандалил. Требования пограничников успокоиться он игнорировал.

В результате агрессивного пассажира задержали. Проходить освидетельствование на алкоголь дебошир отказался. Пограничники передали его прибывшим в аэропорт сотрудникам полиции, которые займутся расследованием инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Проходить освидетельствование на алкоголь дебошир отказался. Пограничники передали его прибывшим в аэропорт сотрудникам полиции, которые займутся...
 
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