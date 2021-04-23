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Белорус устроил дебош в аэропорту в Вильнюсе - теперь им занимается полиция
23.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Вильнюса пограничники задержали за хулиганство прилетевшего из Минска белоруса. Об этом
В среду вечером пограничники, работающие в Вильнюсском аэропорту, получили сообщение об инциденте в терминале прибытия. Оказалось, что прибывший из Минска 36-летний белорус нецензурно выражался в адрес других пассажиров, цеплялся к ним, шумел и скандалил. Требования пограничников успокоиться он игнорировал.
В результате агрессивного пассажира задержали. Проходить освидетельствование на алкоголь дебошир отказался. Пограничники передали его прибывшим в аэропорт сотрудникам полиции, которые займутся расследованием инцидента.
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Проходить освидетельствование на алкоголь дебошир отказался. Пограничники передали его прибывшим в аэропорт сотрудникам полиции, которые займутся...
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