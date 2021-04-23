Белорус устроил дебош в аэропорту в Вильнюсе - теперь им занимается полиция

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Вильнюса пограничники задержали за хулиганство прилетевшего из Минска белоруса. Об этом сообщает пресс-служба литовского пограничного ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В среду вечером пограничники, работающие в Вильнюсском аэропорту, получили сообщение об инциденте в терминале прибытия. Оказалось, что прибывший из Минска 36-летний белорус нецензурно выражался в адрес других пассажиров, цеплялся к ним, шумел и скандалил. Требования пограничников успокоиться он игнорировал.

В результате агрессивного пассажира задержали. Проходить освидетельствование на алкоголь дебошир отказался. Пограничники передали его прибывшим в аэропорт сотрудникам полиции, которые займутся расследованием инцидента.