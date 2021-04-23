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Врача минской больницы подозревают в поджоге «Табакерок» в Боровлянах
23.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержан подозреваемый в повреждении киосков в Минском районе. Это врач одной из столичных больниц,
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. Похожее совершили в той же деревне несколько дней спустя. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).
Подозреваемый — 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска, раньше судим не был. Его задержали.
По данным Следственного комитета, подозреваемый допрошен, дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте. При обыске изъяли зажигалку, мобильный телефон, одежду подозреваемого.
Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.
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Задержан подозреваемый в повреждении киосков в Минском районе. Это врач одной из столичных больниц, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.
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