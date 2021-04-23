Врача минской больницы подозревают в поджоге «Табакерок» в Боровлянах

Источник материала: Tut.by

Задержан подозреваемый в повреждении киосков в Минском районе. Это врач одной из столичных больниц, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.



Фото: телеграм-канал Следственного комитета

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. Похожее совершили в той же деревне несколько дней спустя. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).

Подозреваемый — 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска, раньше судим не был. Его задержали.

По данным Следственного комитета, подозреваемый допрошен, дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте. При обыске изъяли зажигалку, мобильный телефон, одежду подозреваемого.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.