ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно из-за похолодания снова включают отопление

23.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В связи с похолоданием в Гродно отопление в режиме протапливания в учреждениях и жилом фонде будет снова включено с 23 апреля. Об этом сообщает телеканал «Гродно+».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В связи с похолоданием наружного воздуха Гродненский городской исполнительный комитет согласовал включение систем отопления с сегодняшнего дня, с 23 апреля, в режиме протапливания. В жилищном фонде, в общежитиях, в поликлиниках, в школах. Но хочу отметить — на усмотрение обслуживающих организаций, — заявил начальник отдела ЖКХ Гродненского горисполкома Александр Хоменя.

Напомним, на этой неделе Гродненский горисполком принял решение об отключении отопления в учреждениях и жилом фонде: среднедневная температура уже была выше 8 градусов в течении пяти дней. Однако синоптики прогнозируют серьезное похолодание — в выходные ожидается даже мокрый снег.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с похолоданием наружного воздуха Гродненский городской исполнительный комитет согласовал включение систем отопления с сегодняшнего дня, с 23 апреля, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте мужчина разбросал товар в магазине, поругался с продавцом, а потом ударил ножом другого покупателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by