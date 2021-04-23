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В Гродно из-за похолодания снова включают отопление
23.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с похолоданием в Гродно отопление в режиме протапливания в учреждениях и жилом фонде будет снова включено с 23 апреля. Об этом сообщает телеканал
— В связи с похолоданием наружного воздуха Гродненский городской исполнительный комитет согласовал включение систем отопления с сегодняшнего дня, с 23 апреля, в режиме протапливания. В жилищном фонде, в общежитиях, в поликлиниках, в школах. Но хочу отметить — на усмотрение обслуживающих организаций, — заявил начальник отдела ЖКХ Гродненского горисполкома Александр Хоменя.
Напомним, на этой неделе Гродненский горисполком принял решение об отключении отопления в учреждениях и жилом фонде: среднедневная температура уже была выше 8 градусов в течении пяти дней. Однако синоптики прогнозируют серьезное похолодание — в выходные ожидается даже мокрый снег.
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В связи с похолоданием наружного воздуха Гродненский городской исполнительный комитет согласовал включение систем отопления с сегодняшнего дня, с 23 апреля, в...
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