В Гродно из-за похолодания снова включают отопление

Источник материала: Tut.by

В связи с похолоданием в Гродно отопление в режиме протапливания в учреждениях и жилом фонде будет снова включено с 23 апреля. Об этом сообщает телеканал «Гродно+» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В связи с похолоданием наружного воздуха Гродненский городской исполнительный комитет согласовал включение систем отопления с сегодняшнего дня, с 23 апреля, в режиме протапливания. В жилищном фонде, в общежитиях, в поликлиниках, в школах. Но хочу отметить — на усмотрение обслуживающих организаций, — заявил начальник отдела ЖКХ Гродненского горисполкома Александр Хоменя.

Напомним, на этой неделе Гродненский горисполком принял решение об отключении отопления в учреждениях и жилом фонде: среднедневная температура уже была выше 8 градусов в течении пяти дней. Однако синоптики прогнозируют серьезное похолодание — в выходные ожидается даже мокрый снег.