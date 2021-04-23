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Внучка выложила фото дедушки в TikTok и собрала миллион просмотров. Смотрите, как круто он выглядит

23.04.2021 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Зарядку я уже сделал, на пробежку сходил, ведро холодной воды на себя вылил. Теперь можно и поговорить», — бодро описывает свое утро пенсионер Владимир Алексеевич. Месяц назад его внучка Вера Пракопенко выложила в TikTok видео, в котором показала, каким был в молодости ее дедушка и как он выглядит сейчас, когда ему 77 лет. Ролик посмотрело более миллиона человек. Главный вопрос у большинства пользователей: как у Владимира Алексеевича получается так отлично выглядеть?


Владимир Алексеевич. На фото слева ему 77 лет, справа — 20. Фото в редакцию прислала Вера Пракопенко

Владимир Алексеевич живет в деревне Закаблуки, что находится недалеко от Минска. Немалую часть жизни он провел в столице, а устав от мегаполиса, снова вернулся туда, где родился и вырос. В городе он ходил в тренажерный зал, в деревне соорудил свою небольшую тренажерку.

— Тут у меня штанга, гири, гантели, мешок для бокса, — описывает он свои спортивные владения. — Качаться я начал в армии. Кстати, в то время было сложно достать разборные гантели, поэтому, возвращаясь домой со службы в Узбекистане, в чемодане я привез самодельные гантели — 33,5 килограмма. Все надо мной шутили: «Кто что везет, а этот металл в Беларусь приволок».

@vera.mia

Дедушка 1943 года рождения, всем желаем такую силу воли

 
Теги: Минск
 
 
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Месяц назад внучка пенсионера Владимира Алексеевича выложила в TikTok видео, в котором показала, каким был в молодости ее дедушка и как он выглядит сейчас, когда ему 77...
 
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