Внучка выложила фото дедушки в TikTok и собрала миллион просмотров. Смотрите, как круто он выглядит

Источник материала: Tut.by

«Зарядку я уже сделал, на пробежку сходил, ведро холодной воды на себя вылил. Теперь можно и поговорить», — бодро описывает свое утро пенсионер Владимир Алексеевич. Месяц назад его внучка Вера Пракопенко выложила в TikTok видео, в котором показала, каким был в молодости ее дедушка и как он выглядит сейчас, когда ему 77 лет. Ролик посмотрело более миллиона человек. Главный вопрос у большинства пользователей: как у Владимира Алексеевича получается так отлично выглядеть?



Владимир Алексеевич. На фото слева ему 77 лет, справа — 20. Фото в редакцию прислала Вера Пракопенко

Владимир Алексеевич живет в деревне Закаблуки, что находится недалеко от Минска. Немалую часть жизни он провел в столице, а устав от мегаполиса, снова вернулся туда, где родился и вырос. В городе он ходил в тренажерный зал, в деревне соорудил свою небольшую тренажерку.

— Тут у меня штанга, гири, гантели, мешок для бокса, — описывает он свои спортивные владения. — Качаться я начал в армии. Кстати, в то время было сложно достать разборные гантели, поэтому, возвращаясь домой со службы в Узбекистане, в чемодане я привез самодельные гантели — 33,5 килограмма. Все надо мной шутили: «Кто что везет, а этот металл в Беларусь приволок».