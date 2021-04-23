Каникулы в мае: как будут отдыхать в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Четырехдневная трудовая неделя между майскими праздниками в России отменяется. Об этом объявлено официально, как ожидается, президент Владимир Путин подпишет соответствующий документ в течение дня.

В 2021 году выходные дни в России выпадают на 1,2 и 3 мая. Затем отдыхать россияне будут 8, 9 и 10-го. Но такое трудовое расписание обеспокоило вирусологов и врачей.

"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих – нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации мы видим определенные риски", – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С выводами согласились российские эпидемиологи и ученые. Непрерывные выходные и нахождение людей на свежем воздухе позволят сделать ситуацию с заболеваемостью более стабильной.

Для тех же, кто останется городе, речь о новых ограничениях не ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В работу досуговых, развлекательных и культурных заведений власти вмешиваться на время больших выходных не собираются.

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