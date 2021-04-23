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Каникулы в мае: как будут отдыхать в России
23.04.2021 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Четырехдневная трудовая неделя между майскими праздниками в России отменяется. Об этом объявлено официально, как ожидается, президент Владимир Путин подпишет соответствующий документ в течение дня.
В 2021 году выходные дни в России выпадают на 1,2 и 3 мая. Затем отдыхать россияне будут 8, 9 и 10-го. Но такое трудовое расписание обеспокоило вирусологов и врачей.
"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих – нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации мы видим определенные риски", – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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С выводами согласились российские эпидемиологи и ученые. Непрерывные выходные и нахождение людей на свежем воздухе позволят сделать ситуацию с заболеваемостью более стабильной.
Для тех же, кто останется городе, речь о новых ограничениях не ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В работу досуговых, развлекательных и культурных заведений власти вмешиваться на время больших выходных не собираются.
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Рабочие будни между Днем труда и Днем Победы в России заменят на выходные, такое решение приняли власти.
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