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В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют бело-красный орнамент госфлага. Попробовали выяснить зачем
23.04.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на бело-красную трубу ТЭЦ начали наносить бело-красный орнамент — такой же, как на государственном флаге. Видео процесса прислали в редакцию TUT.BY читатели.
В «Брестэнерго» TUT.BY пока не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят этот рисунок, будет ли там в итоге изображение флага и не противоречит ли новый окрас нормам
Нам пообещали прокомментировать ситуацию в понедельник, 26 апреля — и мы опубликуем комментарий сразу, как он появится.
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В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют бело-красный орнамент госфлага. Попробовали выяснить зачем
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