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В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют бело-красный орнамент госфлага. Попробовали выяснить зачем

23.04.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на бело-красную трубу ТЭЦ начали наносить бело-красный орнамент — такой же, как на государственном флаге. Видео процесса прислали в редакцию TUT.BY читатели.

В «Брестэнерго» TUT.BY пока не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят этот рисунок, будет ли там в итоге изображение флага и не противоречит ли новый окрас нормам закона, по которым промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — белыми и красными (или оранжевыми) горизонтальными полосами.

Нам пообещали прокомментировать ситуацию в понедельник, 26 апреля — и мы опубликуем комментарий сразу, как он появится.


Фото прислали читатели TUT.BY

 
Теги: Брест
 
 
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Не противоречит ли новый окрас нормам закона, по которым промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным...
 
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