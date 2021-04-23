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Сергей «Хлопотное дельце» Миронов получил 30 суток за участие в районном марше

23.04.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг вечером в столичном микрорайоне Малиновка задержали Сергея «Хлопотное дельце» Миронова и его маму. Парень получил 30 суток административного ареста за участие в районном марше. Дело его мамы суд отправил на доработку. Об этом сообщают правозащитники.


Фото: скриншот видео МВД

На Сергея Миронова и его маму Светлану Чепурко составили сразу по два протокола: по ст. 24.23 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)
и ст. 24.3 (Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении)
КоАП. Светлану доставили в РУВД Октябрьского района, Сергея — Фрунзенского.

Сегодня с утра дело Светланы Чепурко рассматривала судья Елена Живица. В протоколе было указано, что женщина принимала участие в массовом мероприятии на улице Белецкого, при задержании отказалась пройти в бус силовиков и стала убегать.

Светлана участие в акции отрицала, заявив, что возвращалась домой от припаркованной машины. Она просила вызвать в качестве законного представителя своего сына, но суд в этом ей отказал.

Как стало известно позже, Сергея Миронова в тот вечер тоже задержали, но на проспекте Любимова. На суде парень заявил, что в дворовом марше участвовали от 50 до 100 человек. Судья Дмитрий Лукашевич признал его виновным и отправил на 30 суток административного ареста.

Дело Светланы Чепурко отправлено на доработку.

Всего накануне вечером в Малиновке задержали 30 человек. Как сообщила пресс-служба минской милиции, около 22 часов им стали поступать жалобы, что «группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок».

— По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД. В ходе разбирательств установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — заявили в МВД.

Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает, что большинству задержанных дают «сутки».

 
 
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Всего накануне вечером в Малиновке задержали 30 человек. Как сообщила пресс-служба минской милиции, около 22 часов им стали поступать жалобы, что «группа граждан в...
 
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