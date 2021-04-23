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Прогноз погоды на 24 апреля
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет в основном определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. В дневные часы местами по республике
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Погоду в Беларуси будет в основном определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. В дневные часы местами по республике ...
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