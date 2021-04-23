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В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка"

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 270 участников и 30 творческих коллективов. В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка". Гран-при получили юные музыканты из Смолевичской детской школы искусств. Форум собрал коллективы из Минской и Брестской областей. Конкурсанты демонстрировали виртуозное владение баяном и аккордеоном, скрипкой и цимбалами. Кроме исполнительского мастерства, жюри оценивало авторскую обработку произведений, сценическую культуру, костюмы коллективов и, конечно, репертуар.

Фестиваль носит статус областного и проходит раз в два года. Творческие коллективы чередуются с индивидуальными исполнителями.

Музыкальный фестиваль на малой родине белорусского песняра Якуба Коласа проходит более 30 лет. В этом году из-за большого количества участников прослушивания организовали сразу на двух площадках: в Столбцовской детской школе искусств и в районном Центре культуры.

 
 
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Почти 270 участников и 30 творческих коллективов. В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка". Гран-при получили юные музыканты из Смолевичской детской...
 
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