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В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка"
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почти 270 участников и 30 творческих коллективов. В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка". Гран-при получили юные музыканты из Смолевичской детской школы искусств. Форум собрал коллективы из Минской и Брестской областей. Конкурсанты демонстрировали виртуозное владение баяном и аккордеоном, скрипкой и цимбалами. Кроме исполнительского мастерства, жюри оценивало авторскую обработку произведений, сценическую культуру, костюмы коллективов и, конечно, репертуар.
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Почти 270 участников и 30 творческих коллективов. В Столбцах прошел XXVII фестиваль-конкурс "Сымон-музыка". Гран-при получили юные музыканты из Смолевичской детской...
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