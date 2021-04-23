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Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые подходы в теме раздельного сбора мусора. Контейнеры для просроченных медикаментов появились в поликлиниках, больницах и ветклиниках столицы. Усовершенствованные емкости для таблеток, капсул, аэрозолей и других препаратов. Попав на полигон с коммунальными отходами, они могут нанести значительный ущерб окружающей среде. О правильном потреблении и утилизации - Татьяна Божко.
Правильная утилизация медотходовСпециальные контейнеры для стекла, пластика, бумаги, а теперь и для просроченных медикаментов. Об их правильной утилизации заговорили не так давно. Выбросить таблетки, капсулы и суспензии, срок годности которых уже закончился, в общий контейнер для мусора, значит нанести урон экологии.
Владимир Масленников, заместитель гендиректора республиканского оператора по обращению с просроченными медпрепаратами: Просроченные лекарственные препараты, которые мы собираем от населения, это токсикологические отходы 3 класса опасности. Обращаться с ними нужно должным образом. Должны быть специализированные емкости с двойной защитой, с противодействием агрессивными средами.Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/04/1619185264047826.jpg" height="544" title="Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска">
Проверять домашнюю или автоаптечку следует хотя бы раз в полгода. На утилизацию должны отправиться не только просроченные лекарства, но и пожелтевшие таблетки, капсулы, которые изменили форму. Они точно не принесут пользы, а вред нанести способны. Жидкие средства, такие как капли, сиропы и растворы, надо выбросить, если они помутнели, изменили цвет и запах.
Контейнеры для сбора просроченных лекарствПервый - пробный - контейнер для сбора просроченных медикаментов появился в поликлинике № 40 Минска еще 2 года назад. Постепенно экоинициативу поддержали другие медучреждения столицы. Сегодня усовершенствованные емкости евроформата установлены более чем в 10 поликлиниках. Процесс сбора специалисты строго контролируют.
Руслан Михалевич, директор РУП "БелНИЦ "Экология": Как только заканчивается выемка этих отходов, оперативно посредством специальной программы собирается информация. Мы буквально в течение пары минут видим, что в таком-то количестве эти отходы собраны. Идея этой системы состоит в том, чтобы оперативно отслеживать объем отходов, который собирается и направляется на обезвреживание.Владимир Гарченко, заместитель главного врача поликлиники № 40 г. Минска: Он сам по себе устроен так, что здесь внутри находится бачок, который предусмотрен от протекания лекарственных средств. Емкость его 60 литров. По мере заполнения по заявке приезжают специалисты. Собранные медикаменты отправляются на утилизацию. Ее проводят в несколько этапов на специализированном предприятии по переработке вторичного сырья.
Медицинские отходы сжигаются вот в такой печи. Первый этап проходит при температуре 700 градусов, второй - 1200. Новая порция отходов - каждые 20 минут.
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Новые подходы в теме раздельного сбора мусора. Контейнеры для просроченных медикаментов появились в поликлиниках, больницах и ветклиниках столицы....
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