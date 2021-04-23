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Новые подходы в теме раздельного сбора мусора. Контейнеры для просроченных медикаментов появились в поликлиниках, больницах и ветклиниках столицы. Усовершенствованные емкости для таблеток, капсул, аэрозолей и других препаратов. Попав на полигон с коммунальными отходами, они могут нанести значительный ущерб окружающей среде. О правильном потреблении и утилизации - Татьяна Божко.



Правильная утилизация медотходов

Просроченные лекарственные препараты, которые мы собираем от населения, это токсикологические отходы 3 класса опасности. Обращаться с ними нужно должным образом. Должны быть специализированные емкости с двойной защитой, с противодействием агрессивными средами.

Специальные контейнеры для стекла, пластика, бумаги, а теперь и для просроченных медикаментов. Об их правильной утилизации заговорили не так давно. Выбросить таблетки, капсулы и суспензии, срок годности которых уже закончился, в общий контейнер для мусора, значит нанести урон экологии.Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/04/1619185264047826.jpg" height="544" title="Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска">

Контейнеры для сбора просроченных лекарств

Как только заканчивается выемка этих отходов, оперативно посредством специальной программы собирается информация. Мы буквально в течение пары минут видим, что в таком-то количестве эти отходы собраны. Идея этой системы состоит в том, чтобы оперативно отслеживать объем отходов, который собирается и направляется на обезвреживание.

Он сам по себе устроен так, что здесь внутри находится бачок, который предусмотрен от протекания лекарственных средств. Емкость его 60 литров. По мере заполнения по заявке приезжают специалисты.

Проверять домашнюю или автоаптечку следует хотя бы раз в полгода. На утилизацию должны отправиться не только просроченные лекарства, но и пожелтевшие таблетки, капсулы, которые изменили форму. Они точно не принесут пользы, а вред нанести способны. Жидкие средства, такие как капли, сиропы и растворы, надо выбросить, если они помутнели, изменили цвет и запах.Первый - пробный - контейнер для сбора просроченных медикаментов появился в поликлинике № 40 Минска еще 2 года назад. Постепенно экоинициативу поддержали другие медучреждения столицы. Сегодня усовершенствованные емкости евроформата установлены более чем в 10 поликлиниках. Процесс сбора специалисты строго контролируют.Собранные медикаменты отправляются на утилизацию. Ее проводят в несколько этапов на специализированном предприятии по переработке вторичного сырья.Медицинские отходы сжигаются вот в такой печи. Первый этап проходит при температуре 700 градусов, второй - 1200. Новая порция отходов - каждые 20 минут.



Печь уничтожает не только упаковки с лекарствами, но и опасные вещества, что образовываются при их сжигании. Специалисты заверяют: после правильной переработки медотходов в атмосферу попадает только безвредный углекислый газ.



Игорь Сухаревич, главный инженер КУП по переработке отходов: Сжигание отходов происходит при температуре около 700 градусов - это основной этап сжигания. А отходящие газы, в которых содержатся вредные вещества, такие как диоксиды и фураны, они сжигаются при температуре 1100-1200 градусов, чтобы минимизировать выбросы в окружающую среду. Поступают и отходы 1-2 класса опасности, но в результате мы получаем один-единственный отход - это зола. По классу опасности она менее опасная, ее можно захоранивать.Такой метод утилизации имеет и еще один важный плюс. Землю, которую отдали бы под мусорные полигоны, теперь можно использовать с большей пользой.







Руслан Михалевич, директор РУП "БелНИЦ "Экология": Если поднимать вопрос экономической эффективности того же сжигания, то нужно его рассматривать не однобоко. С точки зрения длительности этого процесса, мы фактически лет на 40 минимум выводим из оборота часть земли. Ведь весь полигон - это не только место для захоранивания. Это и производственная зона, защитная очень большая. Ну и вид - если это будет современный завод, как стоит в Австрии, или свалка, я думаю, эстетическая сторона тоже имеет место быть.В день на этом спецкомплексе сжигают до 700 килограммов медицинских отходов. Проектная мощность - 360 тонн в год. В прошлом году утилизировали 215. В этом году надеются переработать максимум, если к ответственному сбору просроченных лекарств и правильной, безопасной для экологии и здоровья, утилизации присоединятся все белорусы.