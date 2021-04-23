Источник материала: БT

Это взаимоотношения, связи, новое общение, дружба. И я думаю, это нас только сплачивает и делает нашу команду еще сильнее.

Первый день у нас весь был посвящен тренингам. Это тренинги по тайм-менеджменту, по планированию дня, различные психологические тесты. Совет работающей молодежи - это, возможно, школа будущих лидеров и школа будущих управленцев.

Главная задача Совета работающей молодежи - взаимодействие с законодательной и исполнительной властью, донесение интересов молодежи. Поэтому здесь важен практико-ориентированный подход, чтобы мы слушали и слышали молодежь и вместе принимали решения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жодино прибыла работающая молодежь в рамках республиканского интенсива "За наше будущее" Минская область сегодня встречала работающую молодежь. В Жодино ребята возложили цветы к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой (там прошла...

Минская область сегодня встречала работающую молодежь. В Жодино ребята возложили цветы к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой (там прошла акция "Память сердца"), а после отправились на два предприятия - "Світанак" и БелАЗ. Визит образовательный, в рамках трехдневного интенсива "За наше будущее". Организатором выступают БРСМ и Минобразования. В форуме принимают участие 45 представителей Республиканского совета работающей молодежи. Это ребята со всех уголков страны и самых разных отраслей.Завершится республиканский интенсив для работающей молодежи завтра.