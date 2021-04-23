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В Жодино прибыла работающая молодежь в рамках республиканского интенсива "За наше будущее"

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минская область сегодня встречала работающую молодежь. В Жодино ребята возложили цветы к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой (там прошла акция "Память сердца"), а после отправились на два предприятия - "Світанак" и БелАЗ. Визит образовательный, в рамках трехдневного интенсива "За наше будущее". Организатором выступают БРСМ и Минобразования. В форуме принимают участие 45 представителей Республиканского совета работающей молодежи. Это ребята со всех уголков страны и самых разных отраслей. 

Татьяна Найдун, секретарь ПО/РК БРСМ ОАО "Белшина": Это взаимоотношения, связи, новое общение, дружба. И я думаю, это нас только сплачивает и делает нашу команду еще сильнее.  
Антон Павельев, специалист по маркетингу издательства "Белорусский Дом печати", председатель Совета лидеров работающей молодежи г. Минска: Первый день у нас весь был посвящен тренингам. Это тренинги по тайм-менеджменту, по планированию дня, различные психологические тесты. Совет работающей молодежи - это, возможно, школа будущих лидеров и школа будущих управленцев.  Юлия Зинкевич, секретарь ЦК БРСМ: Главная задача Совета работающей молодежи - взаимодействие с законодательной и исполнительной властью, донесение интересов молодежи. Поэтому здесь важен практико-ориентированный подход, чтобы мы слушали и слышали молодежь и вместе принимали решения.Завершится республиканский интенсив для работающей молодежи завтра. 
 
Теги: Минск
 
 
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Минская область сегодня встречала работающую молодежь. В Жодино ребята возложили цветы к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой (там прошла...
 
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