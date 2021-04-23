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Туризм с национальным колоритом. Сегодня в Минске открылась выставка "Отдых-2021". Участники мероприятия - представители турбизнеса более чем из 15 стран. Традиционная ярмарка собрала все возможности туриндустрии: агроэкотуризм, спортивный туризм, образовательные туры, организации транспортных услуг и круизы. Тематика мероприятия богата на события: это и семинары, презентации, воркшопы и круглые столы. Международную весеннюю ярмарку туристских услуг проводит Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси. Мероприятие будет проходить до 25 апреля.