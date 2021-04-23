В Москве простились с последним защитником Брестской крепости Петром Котельниковым

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Рота почетного караула, залп орудий, венок от посольства Беларуси в Москве и море цветов. В российской столице с военными почестями простились с последним защитником Брестской крепости Петром Котельниковым. Он родился в 1929 году. Когда началась война, был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка, который как раз находился в цитадели. Поэтому первый день войны всегда описывал с доскональной точностью, в деталях. После Великой Отечественной войны выбрал карьеру военного, более 20 лет служил в Бресте. Несмотря на то, что в последние годы ветеран жил в Москве, каждый год 22 июня приезжал в Брестскую крепость, чтобы почтить память всех тех, кто отдал свои жизни в первые дни войны. Пять лет сотрудничал с МЧС России и их мотоклубом "Пламенные сердца", был их героическим символом, этим летом планировал вместе с ними приехать в Брест, но не успел.



В память о Петре Котельникове военные мотоклуба "Пламенные сердца" приедут 22 июня в Брест и передадут его видеопослание потомкам, которое ветеран успел записать буквально за несколько дней до кончины.