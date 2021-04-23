Источник материала: БT

Еще один деструктивный телеграм-канал под названием BYPOL признан экстремистским. Такое решение принял накануне суд Железнодорожного района Гомеля. Установлено, что в сообществе размещались призывы к массовым беспорядкам, клевета на сотрудников МВД для разжигания социальной вражды, а также экстремистские материалы.