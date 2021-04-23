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Деструктивный телеграм-канал под названием BYPOL признан экстремистским
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще один деструктивный телеграм-канал под названием BYPOL признан экстремистским. Такое решение принял накануне суд Железнодорожного района Гомеля. Установлено, что в сообществе размещались призывы к массовым беспорядкам, клевета на сотрудников МВД для разжигания социальной вражды, а также экстремистские материалы.
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Еще один деструктивный телеграм-канал под названием BYPOL признан экстремистским. Такое решение принял накануне суд Железнодорожного района Гомеля. Установлено,...
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