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В Гродно за незаконный оборот наркотиков задержан участник протестных акций
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотрудники наркоконтроля обнаружили в городском парке закладку психотропа. Вскоре возле тайника появился парень, который нашел наркотик по координатам в смартфоне. Его задержали с поличным. Выяснилось, что 26-летний житель областного центра пришел за дозой по указанию администратора виртуального наркомаркета. Зелье покупал для себя.
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Сотрудники наркоконтроля обнаружили в городском парке закладку психотропа. Вскоре возле тайника появился парень, который нашел наркотик по координатам в...
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