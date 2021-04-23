В Гродно за незаконный оборот наркотиков задержан участник протестных акций

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Сотрудники наркоконтроля обнаружили в городском парке закладку психотропа. Вскоре возле тайника появился парень, который нашел наркотик по координатам в смартфоне. Его задержали с поличным. Выяснилось, что 26-летний житель областного центра пришел за дозой по указанию администратора виртуального наркомаркета. Зелье покупал для себя.



Вячеслав Демидович, первый замначальника Октябрьского РОВД г. Гродно: Установлено, что он же принимал ранее участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В настоящее время возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. За участие в несанкционированных мероприятиях будет решен вопрос в рамках административного законодательства Республики Беларусь.