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Чернобыль 35 лет спустя. Возрождение земель и попытки отдельных псевдополитиков поймать волну хайпа на человеческой трагедии.

Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков" src="https://www.21.by/pub/news/2021/04/1619185265796396.jpg" title="инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков" width="938" height="544">





Это главная тема проекта АТН "Вопрос номер один", который выйдет в эфир 24 апреля. Политика. Фейки. Громкие заявления. Поговорим откровенно и затронем самые обсуждаемые вопросы времени. Гость - помощник Президента - инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков.