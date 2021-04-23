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Александр Барсуков - гость проекта АТН "Вопрос номер один"

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чернобыль 35 лет спустя. Возрождение земель и попытки отдельных псевдополитиков поймать волну хайпа на человеческой трагедии. 

Александр Барсуков - гость проекта АТН "Вопрос номер один"Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков" src="https://www.21.by/pub/news/2021/04/1619185265796396.jpg" title="инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков" width="938" height="544">


Это главная тема проекта АТН "Вопрос номер один", который выйдет в эфир 24 апреля. Политика. Фейки. Громкие заявления. Поговорим откровенно и затронем самые обсуждаемые вопросы времени. Гость - помощник Президента - инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС  Александр Барсуков. 

 
Теги: Минск
 
 
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Чернобыль 35 лет спустя. Возрождение земель и попытки отдельных псевдополитиков поймать волну хайпа на человеческой трагедии.  Это главная тема проекта АТН...
 
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