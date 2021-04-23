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Правоохранители задержали группу телефонных мошенников
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников. Следственный комитет рассказал подробности задержания группы аферистов. По масштабу и объему совершенных преступлений это беспрецедентное дело. Ущерб от черного кол-центра превышает миллион рублей. Среди выявленных участников группы 23 человека. Все они жители нашей страны. 15 из них заключены под стражу. Фигуранты покупали базы с телефонами и именами жертв, звонили им, представляясь работниками банка. В процессе общения выманивали данные карты, а после похищали деньги.
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В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников. Следственный комитет рассказал подробности задержания группы аферистов. По масштабу и объему...
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