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Правоохранители задержали группу телефонных мошенников

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников. Следственный комитет рассказал подробности задержания группы аферистов. По масштабу и объему совершенных преступлений  это беспрецедентное дело. Ущерб от черного кол-центра превышает миллион рублей. Среди выявленных участников группы 23 человека. Все они жители нашей страны. 15 из них заключены под стражу. Фигуранты покупали базы с телефонами и именами жертв, звонили им, представляясь работниками банка. В процессе общения выманивали данные карты, а после похищали деньги.

Владимир Зайцев, замначальника ГУПК МВД Беларуси: Были установлены участники преступной группы, которые выполняли разные функции - от подбора подставных лиц (дроповоды) до обналичивания денег (обналсервисы) и дальнейшего перевода на криптовалютные счета. В своей преступной деятельности взаимодействовали с другими лицами, которые занимались обзвоном, так называемые кол-сервисы.Выявить и задержать подобные группы достаточно сложно. Ежегодно правоохранители фиксируют рост преступлений в сфере интернет-мошенничества. За год подобных фактов по стране стало больше в 2 с половиной раза.

 
 
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В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников. Следственный комитет рассказал подробности задержания группы аферистов. По масштабу и объему...
 
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