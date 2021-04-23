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В Беларуси в выходные ощутимо похолодает
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси в выходные ощутимо похолодает. В прогнозах - дождь, мокрый снег, ночью до минус 4, днем - до 10 градусов выше нуля. В начале следующей недели характер погоды не изменится.
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В Беларуси в выходные ощутимо похолодает. В прогнозах - дождь, мокрый снег, ночью до минус 4, днем - до 10 градусов выше нуля. В начале следующей недели характер погоды...
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