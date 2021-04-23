Межгоссовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в онлайн-режиме

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О работе антимонопольных органов стран СНГ в период пандемии говорили сегодня на заседании Межгоссовета по антимонопольной политике. Речь шла о том, как развивать конкуренцию и в случае необходимости регулировать цены. У Беларуси в этом есть опыт. Учитывая, что мировые цены на продовольствие бьют 7-летние рекорды и уже отмечен рост на четверть, наша страна с марта ограничила в увеличении стоимости основные продукты питания: молочные, мясные, крупы, масло, овощи.



Здесь две цели: доступность этих товаров для своих покупателей и бесперебойные поставки их в торговлю. Для этого каждое повышение цены на импорт сверх нормы рассматривается точечно, учитываются и мировая конъюнктура, и логистические затраты. Также важно сегодня и наличие необходимых лекарств на рынке СНГ.

Говорили сегодня и о сговорах на торгах, и как пресекать такие действия. Каждая из стран поделится своим видением решения этой проблемы с учетом развития сейчас цифровых технологий.





