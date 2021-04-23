|
Межгоссовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в онлайн-режиме
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О работе антимонопольных органов стран СНГ в период пандемии говорили сегодня на заседании Межгоссовета по антимонопольной политике. Речь шла о том, как развивать конкуренцию и в случае необходимости регулировать цены. У Беларуси в этом есть опыт. Учитывая, что мировые цены на продовольствие бьют 7-летние рекорды и уже отмечен рост на четверть, наша страна с марта ограничила в увеличении стоимости основные продукты питания: молочные, мясные, крупы, масло, овощи.
Говорили сегодня и о сговорах на торгах, и как пресекать такие действия. Каждая из стран поделится своим видением решения этой проблемы с учетом развития сейчас цифровых технологий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О работе антимонопольных органов стран СНГ в период пандемии говорили сегодня на заседании Межгоссовета по антимонопольной политике. Речь шла о том, как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)