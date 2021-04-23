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Межгоссовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в онлайн-режиме

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О работе антимонопольных органов стран СНГ  в период пандемии  говорили сегодня на заседании Межгоссовета  по антимонопольной политике. Речь шла о том, как развивать конкуренцию и в случае необходимости  регулировать цены. У Беларуси в этом есть опыт. Учитывая, что мировые цены на продовольствие бьют 7-летние рекорды и уже отмечен  рост на четверть, наша страна с марта  ограничила в увеличении стоимости  основные продукты питания: молочные, мясные, крупы, масло, овощи.

Здесь  две цели:  доступность этих товаров  для своих покупателей и бесперебойные поставки их в торговлю. Для этого каждое повышение цены на импорт сверх нормы  рассматривается точечно, учитываются и мировая конъюнктура, и логистические затраты. Также важно сегодня и наличие необходимых лекарств  на рынке СНГ.

Говорили сегодня и о сговорах на торгах, и как пресекать такие действия.  Каждая из стран поделится своим видением решения этой проблемы с учетом развития сейчас  цифровых технологий.



 
 
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О работе антимонопольных органов стран СНГ  в период пандемии  говорили сегодня на заседании Межгоссовета  по антимонопольной политике. Речь шла о том, как...
 
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