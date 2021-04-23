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Александр Солодуха стал гостем программы "Скажинемолчи"
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пел, поет и будет петь для белорусов. Ответ всем хейтерам из соцсетей озвучил сегодня в студии программы
Заслуженный артист Беларуси поделился с телезрителями закулисьем шоу-бизнеса, рассказал, о чем шепчутся в кулуарах и как отразился скандал с композитором Максимом Алейниковым на популярности артиста. Есть ли жизнь после хита "Виноград" и почему удалось отразить волну негатива от "инакомыслящих".
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Атака шла очень сильная первые недели. В августе порядка 300-500 было высказываний в соцсетях. Угрозы, мне, семье, детям. Я ни на что не ответил. Хотя не скрываю, все внутри рвалось в клочья. Мы так устроены, люди, тем более, артисты. Сейчас в "Гомельской правде" вышла статья 1 апреля: "На хамство и угрозы ответил по-королевски - песней". Да. Песня же ко мне пришла потом - "Беларусь моя любимая". Это был как ответ.
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Пел, поет и будет петь для белорусов. Ответ всем хейтерам из соцсетей озвучил сегодня в студии программы "Скажинемолчи" один из самых известных артистов нашей...
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