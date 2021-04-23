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Глава ООН: Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе
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Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш, выступая на международном саммите...
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