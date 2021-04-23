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Глава ООН: Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мировые лидеры  должны принять  срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил  глава ООН  Антониу Гутерриш,  выступая на международном саммите по климату, который проходит уже второй день  в виртуальном формате. На нем обсуждаются  вопросы сокращения углекислого газа, поддержки  новых технологий и перехода на экологически безопасные производства. Форум организован  по инициативе США.

Президент  Джо Байден  напомнил, что при нем  Штаты возвратились в соглашение  по выбросу парниковых газов в атмосферу. По мнению американского президента,  в противодействии изменению климата  заложены новые экономические возможности и создание миллионов рабочих мест. В ноябре  в Глазго  пройдет большой климатический саммит  под эгидой ООН.


 
 
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Мировые лидеры  должны принять  срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил  глава ООН  Антониу Гутерриш,  выступая на международном саммите...
 
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