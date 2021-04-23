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Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Качество в норме. Лабораторная проверка воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показала, что ее можно использовать в питьевых целях. Об этом нашему агентству рассказали в городском центре гигиены и эпидемиологии.

Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

Аварийно-восстановительные работы на месте коммунального ЧП продолжаются

Из-за коммунального ЧП, которое произошло в столице вечером 21 апреля, сначала на несколько часов без воды остались три столичных района. Подачу  после ремонтных работ возобновили, но она не соответствовала нормам. Поэтому специалисты санэпидемстанции  до сегодняшнего утра рекомендовали употреблять воду только в бытовых целях.



 
Теги: Минск
 
 
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Качество в норме. Лабораторная проверка воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показала, что ее можно использовать в питьевых целях. Об этом...
 
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