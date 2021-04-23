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Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Качество в норме. Лабораторная проверка воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показала, что ее можно использовать в питьевых целях. Об этом нашему агентству рассказали в городском центре гигиены и эпидемиологии.
Аварийно-восстановительные работы на месте коммунального ЧП продолжаются
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Качество в норме. Лабораторная проверка воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показала, что ее можно использовать в питьевых целях. Об этом...
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