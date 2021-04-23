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В Жлобине появился свой ОМОН
23.04.2021 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине появился свой ОМОН. До этого подразделений отряда милиции особого назначения в райцентрах Гомельской области не было.
Подразделение открыли 20 апреля в торжественной обстановке. А начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев от имени министра внутренних дел вручил сотрудникам созданного подразделения автомобиль, сообщает провластный телеграм-канал про ОМОН.
Напомним, в августе прошлого года Жлобин стал одним из самых протестных райцентров — сразу после выборов на улицы вышли тысячи местных жителей.
А 17 августа
В итоге в отношении четверых работников — Игоря Поварова, Александра Боброва, Евгения Говора и Павла Магидова — было
Параллельно в Жлобине выносились и десятки других приговоров. Так, например, 28-летнего местного жителя задержали и обвинили в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. По версии следствия, парень наехал на милиционера ночью 11 августа и тот пострадал. Суд
Также в Жлобине судили парня с умственной отсталостью Дмитрия Гопту — его признали виновным в том, что 10 августа он «участвовал в несанкционированном митинге, бросал камни в сторону милиционеров и в автозаки» — и
Некоторые участвовавшие в акциях протеста жлобинчане потеряли работу и вынуждены были уехать из страны. Как, например, директор местного представительства «Белгосстраха» Дмитрий Шмигельский, которому сначала дали 10 суток ареста за участие в акции, а после освобождения
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Подразделение открыли 20 апреля в торжественной обстановке.
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