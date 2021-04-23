Источник материала: Tut.by

В Жлобине появился свой ОМОН. До этого подразделений отряда милиции особого назначения в райцентрах Гомельской области не было.





Подразделение открыли 20 апреля в торжественной обстановке. А начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев от имени министра внутренних дел вручил сотрудникам созданного подразделения автомобиль, сообщает провластный телеграм-канал про ОМОН.





Напомним, в августе прошлого года Жлобин стал одним из самых протестных райцентров — сразу после выборов на улицы вышли тысячи местных жителей.

А 17 августа забастовало градообразующее предприятие БМЗ. Работники, требуя встречи с руководством, чтобы поговорить о наболевшем, вышли на дорогу и остановили скраповоз. Начальство выслушало людей, и даже пообещало никого не наказывать за забастовку. Однако в ноябре к активным участникам забастовки пришли с обысками. А позже в Следственном комитете сообщат, что «на территории предприятия группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба — 1088 рублей 29 копеек».

В итоге в отношении четверых работников — Игоря Поварова, Александра Боброва, Евгения Говора и Павла Магидова — было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления). Суд приговорил Игоря Поварова к трем годам лишения свободы, Александра Боброва и Евгения Говора — к 2,5 года. Павел Магидов уехал из страны.

Параллельно в Жлобине выносились и десятки других приговоров. Так, например, 28-летнего местного жителя задержали и обвинили в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. По версии следствия, парень наехал на милиционера ночью 11 августа и тот пострадал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Также в Жлобине судили парня с умственной отсталостью Дмитрия Гопту — его признали виновным в том, что 10 августа он «участвовал в несанкционированном митинге, бросал камни в сторону милиционеров и в автозаки» — и приговорили к двум годам колонии.

Некоторые участвовавшие в акциях протеста жлобинчане потеряли работу и вынуждены были уехать из страны. Как, например, директор местного представительства «Белгосстраха» Дмитрий Шмигельский, которому сначала дали 10 суток ареста за участие в акции, а после освобождения уволили с работы по статье.