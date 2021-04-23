Мальчика, получившего на рыбалке ожоги 70% тела, на вертолете перевезли с Могилевщины в Минск

Источник материала: Tut.by

Парня, которого 22 апреля ударило током на рыбалке в Мстиславском районе, сегодня днем, 23 апреля, на вертолете доставили из центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП, сообщает МЧС. У 16-летнего подростка — ожог 70% тела.

Напомним, 16-летний подросток 22 апреля около 12 часов рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током.

По данным следствия , от электрического разряда на парне загорелась одежда.

Находящиеся вблизи рыбаки оказали ему помощь и вызвали медиков.

Парень получил ожоги более 70% тела.





Сегодня днем, 23 июня, подростка доставили из Мстиславской районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП на спасательном вертолете Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль. Пациента сопровождали сотрудники скорой медицинской помощи Минска.



Фото: МЧС