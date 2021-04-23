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В Гомеле открылся музей истории Чернобыля

23.04.2021 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на базе центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью по улице Карбышева, 4а открылся музей истории Чернобыля, сообщает «Гомельская правда».


Главная идея экспозиции — показать жизнь пострадавших территорий до трагедии, хронику самой катастрофы и ликвидации ее последствий, рассказали в областном управлении МЧС, которому принадлежит идея создания музея.


Среди экспонатов — боевая одежда ликвидаторов, индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие предметы, которые использовались для борьбы с распространяющейся радиацией, а также предметы быта жителей выселенных населенных пунктов, например музыкальный проигрыватель и печатная машинка, найденные в деревне Золотомино Кормянского района.


Фото: «Гомельская правда»

Особое место в музее занимают «дерево-крест», которое выстояло во время взрыва и стало памятным знаком аварии, и макет взорвавшегося четвертого реактора ЧАЭС.

Экскурсии в музее будут бесплатными.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главная идея экспозиции - показать жизнь пострадавших территорий до трагедии, хронику самой катастрофы и ликвидации ее последствий.
 
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