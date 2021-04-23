В Гомеле открылся музей истории Чернобыля

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на базе центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью по улице Карбышева, 4а открылся музей истории Чернобыля, сообщает «Гомельская правда».





Главная идея экспозиции — показать жизнь пострадавших территорий до трагедии, хронику самой катастрофы и ликвидации ее последствий, рассказали в областном управлении МЧС, которому принадлежит идея создания музея.





Среди экспонатов — боевая одежда ликвидаторов, индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие предметы, которые использовались для борьбы с распространяющейся радиацией, а также предметы быта жителей выселенных населенных пунктов, например музыкальный проигрыватель и печатная машинка, найденные в деревне Золотомино Кормянского района.



Фото: «Гомельская правда»

Особое место в музее занимают «дерево-крест», которое выстояло во время взрыва и стало памятным знаком аварии, и макет взорвавшегося четвертого реактора ЧАЭС.

Экскурсии в музее будут бесплатными.