Снег в Минске, град в Докшицах, ледяная крупа в Гродно. Как апрель в Беларуси на день стал февралем

Источник материала: Tut.by

Под конец апреля природа решила сообщить белорусам, что она все еще больше зима, чем весна: в Минске выпал снег, а в Витебской области грядки засыпало градом.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Вчера атмосферный фронт вытеснил за пределы Беларуси теплые воздушные массы , а уже сегодня погода «порадовала» белорусов осадками, которых ждешь в середине февраля, но никак не в конце апреля.

В Минске нежданно-негаданно выпал снег.













На проспекте Победителей по-зимнему припорошило клумбы и тротуары.

А в Докшицах вместо снега выпал град.



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Жителей Гродно апрель решил порадовать ледяной крупой — атмосферными осадками в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм.

Да и в выходные потепления не ждите.

В субботу на большей части территории кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +4…10 °С.

В воскресенье ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, днем +3…9 °С.