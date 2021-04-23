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Главные события уходящей недели обсудят в "Клубе редакторов".

23.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Напомним, удар по российско-чешским отношениям в МИД России назвали вбросом, чтобы отодвинуть на второй план  покушение на Президента Беларуси, за которым стояли иностранные спецслужбы.

Как подробности операции "Тишина" гремят по информационному пространству? И почему ключевых персон дела о госперевороте  пытаются сделать белыми и пушистыми? Оказывается, интернет-помойка когда надо может превратиться и в прачечную. А главное - какие выводы должны сделать белорусы из всей этой истории? Законотворческие предложения  скоро в эфире.

А также  ответ митрополита на "цветной" вопрос. Очередная попытка втянуть религию в политическую плоскость провалилась. Главные события уходящей недели  обсудят сразу после "Панорамы" в "Клубе редакторов".

 
 
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Напомним, удар по российско-чешским отношениям в МИД России назвали вбросом, чтобы отодвинуть на второй план  покушение на Президента Беларуси, за которым стояли...
 
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