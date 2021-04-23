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В Гомеле открылся музей истории Чернобыля
23.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодготовку экспозиционных залов взяли на себя сотрудники МЧС. Музейный фонд составили элементы боевой одежды ликвидаторов, индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие приспособления, которые использовались для борьбы с распространением радиации. Особое место в экспозиции занимают дерево-крест, которое выстояло во время взрыва и стало памятным знаком аварии, а также макет разрушенного реактора. Рядом в экспозиции фотографии, телеграммы и воспоминания свидетелей. К слову, часть из них приняла участие в открытии музея – это ликвидаторы аварии, ветераны МЧС.
Алевтина Климович, специалист центра безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС Беларуси: "Это все делается для детей, для наших последующих поколений, потому что многие дети знают, что что-то было. А мы решили в этом небольшом кусочке вложить всю информацию коротко, но ясно. Что был город, была красота, была большая красивая жизнь. Произошел взрыв. И самое страшное, что было очень много людей выселено, очень много чернобыльцев погибло после того, как они были там, ликвидаторы наши".
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Подготовку экспозиционных залов взяли на себя сотрудники МЧС. Музейный фонд составили элементы боевой одежды ликвидаторов, индивидуальные средства защиты,...
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