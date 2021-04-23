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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле открылся музей истории Чернобыля Подготовку экспозиционных залов взяли на себя сотрудники МЧС. Музейный фонд составили элементы боевой одежды ликвидаторов, индивидуальные средства защиты,...

Подготовку экспозиционных залов взяли на себя сотрудники МЧС. Музейный фонд составили элементы боевой одежды ликвидаторов, индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие приспособления, которые использовались для борьбы с распространением радиации. Особое место в экспозиции занимают дерево-крест, которое выстояло во время взрыва и стало памятным знаком аварии, а также макет разрушенного реактора. Рядом в экспозиции фотографии, телеграммы и воспоминания свидетелей. К слову, часть из них приняла участие в открытии музея – это ликвидаторы аварии, ветераны МЧС.