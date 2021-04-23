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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже в Беларуси Для защиты национальных интересов и с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительство своим постановление сегодня установило...

Для защиты национальных интересов и с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительство своим постановление сегодня установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже у нас в стране. Документ принят на основании Указа Президента "О применении специальных мер".В перечне таких товаров продукция косметических компаний, а также производителей машинных масел и автомобилей. Если их обнаружат на границе при ввозе в Беларусь, фуры развернут. Если в магазинах, на рынках, выставках или интернет-площадках, то владельцам выдадут предписания на запрет реализации. Постановление не распространяется на эти же товары, если их привезли из-за границы для личного пользования, а также авто из списка, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС, а также временно ввозимые на таможенную территорию "пятерки". Постановление вступает в силу через 10 дней и действует полгода. Магазины, которые не смогут распродать запрещенные товары, приостанавливают их оптовую и розничную торговлю и в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию. Опись в двух экземплярах направляют в налоговую. В течение двух месяцев маркируют остатки специальными контрольными знаками, чтобы после их продать. Тех, кто нарушит запрет на ввоз и продажу запрещенных товаров из списка Совмина, привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.