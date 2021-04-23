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Результаты лабораторной проверки проб питьевой воды в районах Минска, которые были затронуты во время коммунальной аварии
23.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вопрос с водоснабжением в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью решен. Качество воды в норме. Лабораторная проверка проб показала, что ее можно использовать и для питья. Это нам подтвердили специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии. До сегодняшнего утра они рекомендовали употреблять воду исключительно в бытовых и технических целях. Если же и на этот момент остаются нарекания на качество и вкус воды, необходимо обратиться в Минскводоканал.
Аварийно-восстановительные работы на месте коммунальной аварииНапомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла в столице в среду, на несколько часов
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Результаты лабораторной проверки проб питьевой воды в районах Минска, которые были затронуты во время коммунальной аварии
Вопрос с водоснабжением в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью решен. Качество воды в норме. Лабораторная проверка проб показала, что ее...
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