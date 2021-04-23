Результаты лабораторной проверки проб питьевой воды в районах Минска, которые были затронуты во время коммунальной аварии

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Вопрос с водоснабжением в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью решен. Качество воды в норме. Лабораторная проверка проб показала, что ее можно использовать и для питья. Это нам подтвердили специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии. До сегодняшнего утра они рекомендовали употреблять воду исключительно в бытовых и технических целях. Если же и на этот момент остаются нарекания на качество и вкус воды, необходимо обратиться в Минскводоканал.



Аварийно-восстановительные работы на месте коммунальной аварии

Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла в столице в среду, на несколько часов. Подачу после ремонтных работ оперативно восстановили, но она не соответствовала нормам. На поврежденном участке проведены технические работы, сейчас ведется благоустройство территории. Точная причина аварии выясняется. Среди возможных версий - повреждение трубопровода во время строительных работ и износ самих металлических труб.