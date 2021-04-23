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Результаты лабораторной проверки проб питьевой воды в районах Минска, которые были затронуты во время коммунальной аварии

23.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопрос с водоснабжением в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью решен. Качество воды в норме. Лабораторная проверка проб  показала, что ее можно использовать  и для питья. Это нам подтвердили специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии. До сегодняшнего утра они рекомендовали употреблять воду  исключительно  в бытовых и технических целях. Если  же и на этот момент остаются нарекания на качество и вкус воды, необходимо обратиться в Минскводоканал.   

Аварийно-восстановительные работы на месте коммунальной аварии

Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла в столице в среду,  на несколько часов без воды оставались три столичных района. Подачу после ремонтных работ  оперативно восстановили, но она не соответствовала нормам. На поврежденном участке проведены технические работы, сейчас ведется благоустройство территории. Точная причина аварии выясняется. Среди  возможных версий - повреждение трубопровода во время строительных работ и износ самих металлических труб. 


 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос с водоснабжением в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью решен. Качество воды в норме. Лабораторная проверка проб  показала, что ее...
 
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