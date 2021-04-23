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В Минске ГАИ контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами
23.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске контролируют, как любители мототранспорта выполняют правила дорожного движения. С начала года зафиксировано 9 аварий с участием мотоциклистов - 10 человек получили травмы. Основная причина таких происшествий - превышение скоростного режима и резкий стиль поведения байкеров на дороге.
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В Минске контролируют, как любители мототранспорта выполняют правила дорожного движения. С начала года зафиксировано 9 аварий с участием мотоциклистов - 10 человек...
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