В Минске ГАИ контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами

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В Минске контролируют, как любители мототранспорта выполняют правила дорожного движения. С начала года зафиксировано 9 аварий с участием мотоциклистов - 10 человек получили травмы. Основная причина таких происшествий - превышение скоростного режима и резкий стиль поведения байкеров на дороге.



Особое внимание уделяют велосипедистам и любителям других видов экотранспорта. Инспекторы проводят с ними профилактические беседы и просят быть внимательными при движении по тротуарам рядом с пешеходами.