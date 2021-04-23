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В Минске задерживали журналистку БелаПАН Татьяну Бубликову

24.04.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Балтийской вечером 23 апреля задерживали корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяну Бубликову.

В БелаПАН сообщили, что журналист выполняла редакционное задание. Вместе с оператором она брала интервью у Марии Сафоновой, которая недавно вышла на свободу. 12 ноября Сафонову осудили по статье 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества) за надпись на асфальте «Жыве Беларусь!» и изображение бело-красно-белого флага. Суд решил наказать девушку арестом на два месяца.

По данным БелаПАН, разговор журналистки с бывшей политзаключенной привлек внимание граждан. Одна из соседок стала возмущаться и вызвала милицию.

«В это время, завершив съемку, оператор вызвал такси и уехал, а Бубликова зашла к Сафоновой домой. На выходе журналистка была задержана и доставлена в общественный пункт охраны порядка на ул. Солнечной», — сообщили в компании. У Татьяны Бубликовой двое малолетних детей.

В 22.50 стало известно, что Татьяну Бубликову отпустили.

Читатели прислали видео с моментом задержания журналистки.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Балтийской задержали корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяну Бубликову.
 
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