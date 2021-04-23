|
В Минске задерживали журналистку БелаПАН Татьяну Бубликову
24.04.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Балтийской вечером 23 апреля задерживали корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяну Бубликову.
В БелаПАН
По данным БелаПАН, разговор журналистки с бывшей политзаключенной привлек внимание граждан. Одна из соседок стала возмущаться и вызвала милицию.
«В это время, завершив съемку, оператор вызвал такси и уехал, а Бубликова зашла к Сафоновой домой. На выходе журналистка была задержана и доставлена в общественный пункт охраны порядка на ул. Солнечной», — сообщили в компании. У Татьяны Бубликовой двое малолетних детей.
В 22.50 стало известно, что Татьяну Бубликову отпустили.
Читатели прислали видео с моментом задержания журналистки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на улице Балтийской задержали корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяну Бубликову.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)