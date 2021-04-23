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Выставка "Отдых-2021" открылась в Минске
24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДелу время, но и об отдыхе пора задуматься. Сегодня в Минске открылась XXIII Международная весенняя выставка туристских услуг "Отдых-2021". На любой вкус и кошелек гостям предлагают и бизнес-туры, и круизы, и новые туристические маршруты. Причем, подобрать и забронировать можно прямо на месте, а с учетом закрытых границ акцент в этом году на внутреннем туризме - презентуют новые белорусские направления. Подробнее о том, какой отдых предлагают сегодня белорусам, - Алина Лаппо.
Из-за пандемии многие страны все еще держат границы на замке, однако путешествия по нашей стране по-прежнему доступны для белорусов. И здесь профессионалы советуют обратить внимание на внутренний рынок. В Беларуси около 11 тысяч озер, почти половину территории занимают поля, луга и леса. И нам точно есть что показать туристам из разных стран.
Десятки туроператоров из Беларуси и еще пятнадцати стран представляют новые и традиционные маршруты. С серьезными намерениями на ярмарку приехал и один из ведущих отечественных туроператоров - "Центркурорт". В туриндустрии и на выставке он уже не первый год, и потому сотрудники давно знают, что сегодня точно по душе каждому клиенту. На этот раз представили не только традиционные направления (санатории, отдых на море, экскурсии), также подготовили и новинки.
Алексей Стрельченко, замдиректора по туристической деятельности РУП "Центркурорт": "Мы предлагаем инновационный для Беларуси внутренний продукт. Подготовили программу клубного семейного отдыха. Берем за образец лучшие европейские стандарты. Мы подготовили программу на базе республиканского горнолыжного центра "Силичи", которая носит название "Семейный клуб активного и образовательного отдыха".
Туризм с национальным колоритом
Путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты. Сегодня белорусы все чаще выбирают для отдыха именно Беларусь. Санатории, базы отдыха, агроусадьбы, национальные парки - и это далеко не весь наш туристический потенциал.
Михаил Портной, замминистра спорта и туризма Беларуси: "Мы уже готовы к принятию туристических потоков. А особенность этой выставки - акцентировать внимание на нашем внутреннем туризме. У нас прекрасная безопасная страна, и все иностранцы, которые здесь присутствуют, это тоже отметили".
На выставке в "БелЭкспо" заключаются и договоры. Акцент на партнерстве между туроператорами и агентствами, чтобы каждый белорус смог осуществить свою экзотическую мечту и купить путевку с гарантией.
Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: "У нас запланирован ряд мероприятий. Это круглые столы, где мы сможем обменяться опытом, как мы в этот период выживаем, какие у нас планы на перспективу, а также презентация новых маршрутов, новых объектов. Это возможность обсудить, в каком направлении развивать наш туризм".
Выставка продлится до 25 апреля. Презентации новых маршрутов распределены по дням, поэтому подобрать для себя подход
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Делу время, но и об отдыхе пора задуматься. Сегодня в Минске открылась XXIII Международная весенняя выставка туристских услуг "Отдых-2021". На любой вкус и кошелек...
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