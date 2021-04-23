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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об итогах I квартала расскажет замминистра экономики Дмитрий Ярошевич в "Главном эфире" В I квартале прошлого года влияния пандемии на белорусскую экономику практически не было. Поэтому с учетом динамики восстановления к концу года регулятор...

В I квартале прошлого года влияния пандемии на белорусскую экономику практически не было. Поэтому с учетом динамики восстановления к концу года регулятор прогнозировал выход в январь - март на уровень 2020. С плюсом сработали промышленность, оптовая торговля, сектор ИКТ. Пока темпы невысокие у ряда сферы услуг, которая связана с туризмом, будь то транспорт, общепит или развлечения.Об итогах I квартала, кто в лидерах, а кому придется прибавить в темпе, о прогнозе на 6 месяцев и год в целом, а также программном документе на пятилетку замминистра экономики Дмитрий Ярошевич расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.