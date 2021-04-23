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Об итогах I квартала расскажет замминистра экономики Дмитрий Ярошевич в "Главном эфире"

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В I  квартале прошлого года влияния пандемии на белорусскую экономику практически не было. Поэтому с учетом динамики восстановления к концу года регулятор прогнозировал выход в январь - март на уровень 2020. С плюсом сработали промышленность, оптовая торговля, сектор ИКТ. Пока темпы невысокие у ряда сферы услуг, которая связана с туризмом, будь то транспорт, общепит или развлечения.

Об итогах I  квартала, кто в лидерах, а кому придется прибавить в темпе, о прогнозе на 6 месяцев и год в целом, а также программном документе на пятилетку замминистра экономики Дмитрий Ярошевич расскажет  в "Главном эфире" в это воскресенье. 

 
 
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В I  квартале прошлого года влияния пандемии на белорусскую экономику практически не было. Поэтому с учетом динамики восстановления к концу года регулятор...
 
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