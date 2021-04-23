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Аферисты выманивали деньги, представляясь сотрудниками банка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников Следственный комитет сегодня рассказал подробности задержания группы аферистов, которые от имени работников банка выманивали у белорусов данные карт, похищая...

Следственный комитет сегодня рассказал подробности, которые от имени работников банка выманивали у белорусов данные карт, похищая при это деньги со счетов. По масштабу и объему совершенных преступлений это беспрецедентное дело для нашей страны. Кто стоит за этими махинациями? Какой ущерб нанесли задержанные?узнал подробности масштабной и успешной спецоперации белорусских правоохранителей.Среди выявленных участников 23 человека, все они жители нашей страны. 15 из них заключены под стражу. Ущерб по уже соединенным делам превышает 1 миллион рублей в эквиваленте.Возраст большинства задержанных - от 17 до 25 лет. Никто из них не является программистом. Сами фигуранты признаются, что в этом бизнесе не нужно обладать особыми знаниями. Базу данных абонентов покупали в интернете. Звонки осуществляли через Viber, специальная программа подменяла номер, чтобы жертва действительно думала, будто бы ей звонят из банка. А дальше тонкости психологии.О том, что схема работает, красноречиво говорит видео, которое сегодня обнародовал Следственный комитет. Двое фигурантов обналичивают украденные деньги - пачки с купюрами не вмещаются в карманы. А ведь еще недавно средства принадлежали другим. За многими звонками черного кол-центра - сотни обманутых людей и разрушенных судеб. Кто-то откладывал на квартиру, сберегал для детей, а кто-то копил на светлое будущее, отказывая себе во всем. Выйти на фигурантов удалось в прошлом году, когда мошенники выманили у минчанки более 200 тысяч долларов. Злоумышленники убедили жертву установить приложение удаленного доступа на телефон. А после вывели деньги через подставные счета. За транзакциями стали следить правоохранители.15 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере. В статусе подозреваемых находятся еще 8 подозреваемых. По уголовному делу признаны потерпевшими свыше 100 человек. Вопрос о возмещении ущерба тоже решается, но его погашение, вероятно, уже в интересах самих обвиняемых.