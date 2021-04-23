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В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников
24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет сегодня рассказал подробности
Владимир Королев узнал подробности масштабной и успешной спецоперации белорусских правоохранителей.
Среди выявленных участников 23 человека, все они жители нашей страны. 15 из них заключены под стражу. Ущерб по уже соединенным делам превышает 1 миллион рублей в эквиваленте.
Возраст большинства задержанных - от 17 до 25 лет. Никто из них не является программистом. Сами фигуранты признаются, что в этом бизнесе не нужно обладать особыми знаниями. Базу данных абонентов покупали в интернете. Звонки осуществляли через Viber, специальная программа подменяла номер, чтобы жертва действительно думала, будто бы ей звонят из банка. А дальше тонкости психологии.
Владимир Зайцев, замначальника ГУПК МВД Беларуси: "Для разных категорий граждан у злоумышленников своя схема, инструментарий. Они по-разному себя ведут и избирают разные схемы. Одним достаточно сказать, что с вашего счета списываются деньги. Другим нужен более сложный подход. Например, есть такая схема, что якобы вовлекают в поимку преступника человека".
Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: "Представляются действующими сотрудниками правоохранительных органов, действующими сотрудниками банков. Если у человека возникают сомнения, они рекомендуют посмотреть на сайте, есть ли такой работник".
Аферисты выманивали деньги, представляясь сотрудниками банкаО том, что схема работает, красноречиво говорит видео, которое сегодня обнародовал Следственный комитет. Двое фигурантов обналичивают украденные деньги - пачки с купюрами не вмещаются в карманы. А ведь еще недавно средства принадлежали другим. За многими звонками черного кол-центра - сотни обманутых людей и разрушенных судеб. Кто-то откладывал на квартиру, сберегал для детей, а кто-то копил на светлое будущее, отказывая себе во всем. Выйти на фигурантов удалось в прошлом году, когда мошенники выманили у минчанки более 200 тысяч долларов. Злоумышленники убедили жертву установить приложение удаленного доступа на телефон. А после вывели деньги через подставные счета. За транзакциями стали следить правоохранители.
Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: "Ряд лиц, узнав о задержании соучастников, пытался скрыться на территории России, однако в пути следования были задержаны. У одного из них было изъято 10 000 долларов и 5 000 рублей, которыми он завладел в этот же день".
15 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере. В статусе подозреваемых находятся еще 8 подозреваемых. По уголовному делу признаны потерпевшими свыше 100 человек. Вопрос о возмещении ущерба тоже решается, но его погашение, вероятно, уже в интересах самих обвиняемых.
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Следственный комитет сегодня рассказал подробности задержания группы аферистов, которые от имени работников банка выманивали у белорусов данные карт, похищая...
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