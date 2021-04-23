ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следственный комитет сегодня рассказал подробности задержания группы аферистов, которые от имени работников банка выманивали у белорусов данные карт, похищая при это деньги со счетов. По масштабу и объему совершенных преступлений это беспрецедентное дело для нашей страны. Кто стоит за этими махинациями? Какой ущерб нанесли задержанные? 

Владимир Королев узнал подробности масштабной и успешной спецоперации  белорусских правоохранителей. 

Среди выявленных участников 23 человека, все они жители нашей страны. 15 из них заключены под стражу. Ущерб по уже соединенным делам превышает 1 миллион рублей в эквиваленте. 

Возраст большинства задержанных - от 17 до 25 лет. Никто из них не является программистом. Сами фигуранты признаются, что в этом бизнесе не нужно обладать особыми знаниями. Базу данных абонентов покупали в интернете. Звонки осуществляли через Viber, специальная программа подменяла номер, чтобы жертва действительно думала, будто бы ей звонят из банка. А дальше  тонкости психологии. 

Владимир Зайцев, замначальника ГУПК МВД Беларуси: "Для разных категорий граждан у злоумышленников своя схема, инструментарий. Они по-разному себя ведут и избирают разные схемы. Одним достаточно сказать, что с вашего счета списываются деньги. Другим нужен более сложный подход.  Например, есть такая схема, что якобы вовлекают в поимку преступника человека".

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: "Представляются действующими сотрудниками правоохранительных органов, действующими сотрудниками банков. Если у человека возникают сомнения, они рекомендуют посмотреть на сайте, есть ли такой работник".

В Беларуси ликвидирована настоящая империя телефонных мошенников


Аферисты выманивали деньги, представляясь сотрудниками банка 

О том, что схема работает, красноречиво  говорит видео, которое сегодня обнародовал Следственный комитет. Двое фигурантов обналичивают украденные деньги - пачки с купюрами не вмещаются в карманы. А ведь еще недавно средства принадлежали другим. За многими звонками черного кол-центра - сотни обманутых людей и разрушенных судеб. Кто-то откладывал на квартиру, сберегал для детей, а кто-то копил на светлое будущее, отказывая себе во всем. Выйти на фигурантов удалось в прошлом году, когда мошенники выманили у минчанки более 200 тысяч долларов. Злоумышленники убедили жертву установить приложение удаленного доступа на телефон. А после вывели деньги через подставные счета. За транзакциями стали следить правоохранители.

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: "Ряд лиц, узнав о задержании соучастников, пытался скрыться на территории России, однако в пути следования были задержаны. У одного из них было изъято 10 000 долларов и 5 000 рублей, которыми он завладел в этот же день".

15 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере. В статусе подозреваемых находятся еще 8 подозреваемых. По уголовному делу признаны потерпевшими свыше 100 человек. Вопрос о возмещении ущерба тоже решается, но его погашение, вероятно, уже в интересах самих обвиняемых. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет сегодня рассказал подробности задержания группы аферистов, которые от имени работников банка выманивали у белорусов данные карт, похищая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фильм "Неброшенная земля" смотрите 26 апреля на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by