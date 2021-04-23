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Причина коммунальной аварии в Минске устанавливается

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах  белорусской столицы полностью восстановлено. Вода пригодна для употребления. Лабораторная проверка проб показала: питьевая  вода уже соответствует всем необходимым показателям. Об этом Агентству телевизионных новостей рассказали в  Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Из-за коммунального ЧП, произошедшего вечером 21 апреля, три столичных района на несколько часов остались без воды. Подачу после ремонтных работ возобновили, но вода не соответствовала нормам, поэтому специалисты санэпидемстанции до сегодняшнего утра рекомендовали употреблять воду только в бытовых целях. Причину аварии продолжают выяснять. Среди версий - повреждение трубопровода из-за строительно-монтажных работ и низкое качество металла, которое могло привести к ускоренному износу трубопровода.

 
Теги: Новости
 
 
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Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах  белорусской столицы полностью восстановлено. Вода пригодна для употребления. Лабораторная проверка...
 
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