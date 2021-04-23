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Митинг-реквием прошел у мемориала захороненных деревень Славгородского района

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии скорбной даты 35-летия со дня аварии у мемориала захороненных деревень Славгородского района прошел митинг-реквием.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители местной власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за спасение других людей и земель после трагедии. На Аллее памяти представлены названия 19 отселенных пунктов. Всего на славгородской земле от чернобыльской трагедии пострадало 26 деревень.

Развитие промышленности юго-восточных регионов


Необходимо грамотно подходить к реализации программ по развитию регионов. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в Славгороде. Славгородский район входит в состав юго-востока Могилевской области. Благодаря указу № 235 район динамично развивается. Один из примеров - предприятие "Красный пищевик - Славгород". В прошлом году здесь открыли линию по розливу меда и ежегодно планируют перерабатывать до 300 тонн полезного продукта в разном ассортименте. Кроме того, на предприятии будет реализован еще один крупный инвестиционный проект. Сейчас идет строительство нового помещения под современную линию по производству мармелада и желейных конфет.

Поддержка материнства и детства


Развивается и социальная инфраструктура. В строящемся микрорайоне города открыли современный детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 75 мест. В яслях-саду работает 4 группы, одна из которых интегрированная - для детей с тяжелыми нарушениями речи. Есть зал для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, а также родительская комната, кабинет психолога. Кроме того, обеспечена безбарьерная среда. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Для того чтобы развивался регион, районный центр, агрогородок, конечно, надо, чтобы у людей была прежде всего работа. И эта задача здесь реализовывается. Построен новый детский сад, очень важный показатель, что здесь сегодня прирастает рождаемость. Это очень важно для нашей страны".

Туристический потенциал


Один из туристических брендов района -  памятник природы республиканского значения "Голубая криница". В год сюда приезжают более 100 тысяч паломников. Традицию паломничества к источнику объявили нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Председатель Совета Республики ознакомилась с туристическим потенциалом Славгородского района, вариантами самозанятости населения на местах и традициями, связанными с посещением памятника природы.

 
 
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В преддверии скорбной даты 35-летия со дня аварии у мемориала захороненных деревень Славгородского района прошел митинг-реквием. Председатель Совета Республики...
 
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