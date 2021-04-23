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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий заботят жителей Ушач Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель...

Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Так, пенсионеры, проживающие на улице Молодежной, рассказали о том, что в межсезонье дорогу размывает, и это затрудняет передвижение. Местным властям дано поручение прогрейдировать гравийку, а на будущий год включить объект в планы по асфальтированию. Звучали нарекания на состояние тротуаров по улице Калининской. Сейчас объект реконструируют. Житель деревни Лутово Сельцо Александр Кашицкий попросил помощи в оформлении пенсии за работу с вредными условиями труда. Организация, где он трудился газосварщиком, ликвидирована, документы пропали.С начала года в Ушачский райисполком поступило 24 обращения граждан. Преобладают вопросы ЖКХ и содержания дорог.