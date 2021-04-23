ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий заботят жителей Ушач

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Так, пенсионеры, проживающие на улице Молодежной, рассказали о том, что в межсезонье дорогу размывает, и это затрудняет передвижение. Местным властям дано поручение прогрейдировать гравийку, а на будущий год включить объект в планы по асфальтированию. Звучали нарекания на состояние тротуаров по улице Калининской. Сейчас объект реконструируют. Житель деревни Лутово Сельцо Александр Кашицкий попросил помощи в оформлении пенсии за работу с вредными условиями труда. Организация, где он трудился газосварщиком, ликвидирована, документы пропали.

Александр Кашицкий, житель д. Лутово Сельцо: "Привел меня на прием пенсионный вопрос, решить который не могу уже не один год. Документы утеряны не по моей вине, а по вине организации, которой уже нет. Со специалистом будем решать этот вопрос".

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сама жизнь подсказывает, что это очень важная форма общения с избирателями, с населением. И она довольно положительно оценивается нашими людьми. Не в каждой стране сегодня можно простому человеку напрямую пообщаться с руководством страны. Есть вопросы, по которым надо находить компромиссные решения, а есть вопросы, которые надо брать для себя как домашнее задание". 

С начала года в Ушачский райисполком поступило 24 обращения граждан. Преобладают вопросы ЖКХ и содержания дорог.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Для защиты национальных интересов»: в Беларусь запретили ввозить продукцию Škoda и Nivea
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by