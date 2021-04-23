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Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий заботят жителей Ушач
24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Так, пенсионеры, проживающие на улице Молодежной, рассказали о том, что в межсезонье дорогу размывает, и это затрудняет передвижение. Местным властям дано поручение прогрейдировать гравийку, а на будущий год включить объект в планы по асфальтированию. Звучали нарекания на состояние тротуаров по улице Калининской. Сейчас объект реконструируют. Житель деревни Лутово Сельцо Александр Кашицкий попросил помощи в оформлении пенсии за работу с вредными условиями труда. Организация, где он трудился газосварщиком, ликвидирована, документы пропали.
Александр Кашицкий, житель д. Лутово Сельцо: "Привел меня на прием пенсионный вопрос, решить который не могу уже не один год. Документы утеряны не по моей вине, а по вине организации, которой уже нет. Со специалистом будем решать этот вопрос".
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сама жизнь подсказывает, что это очень важная форма общения с избирателями, с населением. И она довольно положительно оценивается нашими людьми. Не в каждой стране сегодня можно простому человеку напрямую пообщаться с руководством страны. Есть вопросы, по которым надо находить компромиссные решения, а есть вопросы, которые надо брать для себя как домашнее задание".
С начала года в Ушачский райисполком поступило 24 обращения граждан. Преобладают вопросы ЖКХ и содержания дорог.
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Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий - эти вопросы чаще других поднимали сегодня жители Ушач во время личного приема, который провел председатель...
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