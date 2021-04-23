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Сергей Миронов, известный по мему "Хлопотное дельце", задержан во время марша
24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ГУВД Минска сообщили о задержании Сергея Миронова, известного многим по мему "Хлопотное дельце". Сообщается, что парень попался в руки стражей порядка во время дворового марша, который прошел накануне в столице. Как результат - 30 суток ареста.
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В ГУВД Минска сообщили о задержании Сергея Миронова, известного многим по мему "Хлопотное дельце". Сообщается, что парень попался в руки стражей порядка во время...
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