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Около сорока машин приняли участие в автопробеге в память о чернобыльской трагедии

24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун чернобыльской трагедии сегодня в Буда-Кошелевском районе стартовал автопробег в память о ликвидаторах аварии и захороненных деревнях. Местные жители составили 40-километровый маршрут и в автоколонне проехали по знаковым местам. Участие в акции приняли около сорока машин. Стартовали от центральной площади райцентра, а первую остановку сделали у мемориального камня на границе с Чечерским районом. Здесь участники акции возложили живые цветы.

В целом памятную авто- и велоэстафету поддержат в пяти районах Гомельской области. 24 апреля из Минска участники автопробега отправятся в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. 

 
Теги: Минск
 
 
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В канун чернобыльской трагедии сегодня в Буда-Кошелевском районе стартовал автопробег в память о ликвидаторах аварии и захороненных деревнях. Местные жители...
 
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