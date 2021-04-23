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Задержан подозреваемый в финансировании протестов
24.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Администратор деструктивного телеграм-чата проверяется на причастность к финансированию протестов. Мужчина задержан. Дома у него обнаружили 65 тысяч евро и 87 тысяч долларов, а также незарегистрированную символику. Сообщается, что он изготавливал и распространял среди соседей листовки с призывами к протестам.
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Администратор деструктивного телеграм-чата проверяется на причастность к финансированию протестов. Мужчина задержан. Дома у него обнаружили 65 тысяч евро и 87...
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