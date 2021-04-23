ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны жена и сын основателя сети «Домашний» Ивана Березовского

24.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Из-за долгов основателя крупной сети магазинов «Домашний» Ивана Березовского в Минске задержаны его жена и сын. Сам бизнесмен находится за границей и не в состоянии погасить задолженности. Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на три информированные источника.

Жену и сына Березовского задержали на прошлой неделе, когда силовики наведывались в головной офис компании «НП-Сервис». «НП-Сервис» является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса и считается подконтрольным хозяину «Домашнего».

По словам первоисточника, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 209 УК (Мошенничество). Следствие подозревает основателей и топ-менеджеров «Домашнего» в завладении имуществом обманным путем или с помощью злоупотребления доверием.

«Камень преткновения — долги Березовского перед банками, частными и государственными поставщиками, партнерами, работниками. Его просят погасить долги — и тогда выпустят родственников. Он утверждает, что все сразу погасить не может», - рассказывает источник.

Сейчас Иван Березовский недоступен для комментариев, где он находится не сообщается.

Подобного рода проблемы у бизнесмена возникают не первый раз. В 2018 году подконтрольный ему «НП-Сервис» подозревался в неуплате налогов. Березовский тогда был одно время в Лондоне, но потом вернулся в Беларусь и решил проблемы - возместил установленный ущерб по делу.

История с «Домашним»

В феврале 2021 года многие кредиторы сообщили о проблемах с сетью магазинов «Домашний», оператор перестал погашать долги. О долгах в сотни тысяч рублей говорили и поставщики товаров.

В ответ на это начали закрываться убыточные магазины. Оператор решил реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и найти новых инвесторов. Ситуацией с торговой сетью заинтересовались и власти, поставщиков начали вызывать в ДФР.

16 апреля в головном офисе «НП-Сервиса» были силовики.

20 апреля стало известно, что сеть магазинов «Домашний» закрывается и уже почти все точки прекратили свою работу, а на их месте будут открываться торговые точки компании «Евроторг».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за долгов основателя крупной сети магазинов «Домашний» Ивана Березовского в Минске задержаны его жена и сын. Сам бизнесмен находится за границей и не в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Благоустройство улиц и улучшение жилищных условий заботят жителей Ушач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by