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«Для защиты национальных интересов»: в Беларусь запретили ввозить продукцию Škoda и Nivea
24.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти запретили ввозить в страну автомобили Škoda и продукцию компании Nivea для обеспечения защиты национальных интересов. Соответствующее решение
«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», - говорится в заявлении Совмина.
Теперь в Беларуси запрещены товары следующих компаний:
Отмечается, что данное решение Совмин принял на основании указа Александра Лукашенко № 128 от 30 марта. Указ
Как писала пресс-служба Лукашенко, документ принят вцелях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
Что будет если ввезти?
В случае ввоза «запрещенки» не для собственных нужд, товар будет подлежать обратному вывозу из Беларуси. При выявлении продуктов из списка в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.
Ввозить данные товары для собственных нужд разрешается. Также можно себе пригнать автомобиль Škoda, который зарегистрирован в государствах – членах Евразийского экономического союза, или временно ввозимый на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.
Что будет с «запрещенкой» в магазинах?
Субъекты торговли, которые реализуют данную продукцию и имеют ее в наличии на момент принятия постановления, обязаны приостановить оптовую и (или) розничную торговлю. В течение 5 дней должны провести инвентаризацию их остатков и оформить инвентаризационную опись.
Затем не позднее 5 дней после описи предоставить ее два экземпляра в налоговую по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечить маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.
После маркировки субъекты торговли смогут продолжить реализацию остатков.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, установленный перечень запрещенных товаров действует 6 месяцев. Лица, нарушающие запрет ввоза и реализации, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, 11 марта
13 апреля Минздрав временно
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Белорусские власти запретили ввозить в страну автомобили Škoda и продукцию компании Nivea для обеспечения защиты национальных интересов.
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