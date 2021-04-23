«Для защиты национальных интересов»: в Беларусь запретили ввозить продукцию Škoda и Nivea

Белорусские власти запретили ввозить в страну автомобили Škoda и продукцию компании Nivea для обеспечения защиты национальных интересов. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 23 апреля № 240.

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», - говорится в заявлении Совмина.

Теперь в Беларуси запрещены товары следующих компаний:

«LIQUI MOLY»,

«ŠKODA AUTO»,

«BEIERSDORF» (торговые марки «NIVEA», «EUCERIN», «LA PRAIRIE», «LABELLO», «HANSAPLAST», «FLORENA», «8X4», «SKIN STORIES», «GAMMON», «TESA», «CHAUL», «COPPERTONE», «HIDROFUGAL», «STOP THE WATER WHILE USING ME»).

Отмечается, что данное решение Совмин принял на основании указа Александра Лукашенко № 128 от 30 марта. Указ предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Как писала пресс-служба Лукашенко, документ принят вцелях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Что будет если ввезти?

В случае ввоза «запрещенки» не для собственных нужд, товар будет подлежать обратному вывозу из Беларуси. При выявлении продуктов из списка в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Ввозить данные товары для собственных нужд разрешается. Также можно себе пригнать автомобиль Škoda, который зарегистрирован в государствах – членах Евразийского экономического союза, или временно ввозимый на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Что будет с «запрещенкой» в магазинах?

Субъекты торговли, которые реализуют данную продукцию и имеют ее в наличии на момент принятия постановления, обязаны приостановить оптовую и (или) розничную торговлю. В течение 5 дней должны провести инвентаризацию их остатков и оформить инвентаризационную опись.

Затем не позднее 5 дней после описи предоставить ее два экземпляра в налоговую по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечить маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.

После маркировки субъекты торговли смогут продолжить реализацию остатков.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, установленный перечень запрещенных товаров действует 6 месяцев. Лица, нарушающие запрет ввоза и реализации, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, 11 марта стало известно , что продажи автомобилей ŠKODA RAPID в Беларуси приостановлены: Госстандарт нашел нарушения в документации.