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Лукашенко все выходные проведет в Гомельской области

24.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко в субботу 24 апреля начнет визит в Гомельскую область, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

"Завтра Лукашенко начнет поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. 26 апреля – 35 лет со дня трагедии. А традиции президентских поездок на эти земли – не одно десятилетие", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что глава государства пробудет в регионе все выходные – до понедельника 26 апреля.

Кроме того, в пятницу Лукашенко облетел область на вертолете.

Сообщается, что во время посещения Гомельщины президент будет обращать внимание на жизнь местных людей, восстановление земель и посевную кампанию.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года – взорвался реактор четвертого энергоблока станции. Радиационному загрязнению в Беларуси подверглись более 46 тысяч квадратных километров территории (23% от общей площади страны).

 
Теги: Минск
 
 
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Во время посещения Гомельщины президент будет обращать внимание на жизнь местных людей, восстановление земель и посевную кампанию.
 
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