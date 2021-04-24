В Бресте создана первая в стране корпоративная поисковая команда «ангелов»

Источник материала: Tut.by

В Бресте появилась первая в стране корпоративная поисковая команда, которая будет помогать волонтерам ПСО «Ангел». Ее сформировала «Санта Бремор» из своих сотрудников, сообщили в компании.



Фото: Санта-Бремор

В поисково-спасательную команду вошли около 10 человек из разных подразделений — от производства до логистики. Их ожидает трехдневное обучение под руководством опытных инструкторов ПСО «Ангел», после чего они получат статус волонтеров отряда и смогут участвовать в реальных поисках.

При необходимости команда будет помогать в поиске пропавших и заблудившихся людей на территории Брестской области. В частности, прочесывать Беловежскую пущу и ее окрестности, где в летний сезон периодически теряются дети и взрослые. Волонтеры смогут оказать доврачебную помощь, эвакуировать пострадавшего и свободно сориентироваться в незнакомой местности.

ПСО «Ангел» в 2020 году получил 419 заявок о пропавших. За год волонтеры нашли 83 человека.